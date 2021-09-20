النواب اللبناني يبدأ جلسة منح الثقة لحكومة ميقاتي

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة "معاً للانقاذ" التي يترأسها نجيب ميقاتي والتصويت على الثقة.

وعقدت الجلسة الصباحية في قصر الاونيسكو في بيروت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء على أن تليها جلسة مسائية

لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.وتأخر انعقاد الجلسة 50 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن قصر الاونيسكو.

ومن المتوقع أن تحظى حكومة ميقاتي بثقة معظم الكتل النيابية، باستثناء كتلة القوات اللبنانية التي أعلنت عدم إعطاء الثقة للحكومة..

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وقرر أن يكون شعار الحكومة "معاً للإنقاذ".

وتشكلت في العاشر من سبتمبر الحالي حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 شهرا على استقالتها.