العراق.. توقيف شخصين بسبب تمزيق إعلانات المرشحين للانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة بغداد، بحسب بيان خلية خلية الإعلام الأمني نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضحت الخلية أن “قيادة عمليات بغداد لتأمين الانتخابات وضعت خطة أمنية خاصة لضمان إجراء الممارسة الانتخابية في وضع هادئ ومستقر”، بالإضافة إلى توجيه الفريق الركن قائد عمليات بغداد نحو ملاحقة التصرفات المسيئة.

ويتطلع العراقيون لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل في الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو المقبل.

ومع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين أو ربما حتى قبل الفترة التي حددتها مفوضية الانتخابات لبدء هذه الحملات، امتلأت شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات بصور المرشحين والاعلانات الانتخابية.

وأشارت الخلية إلى أنه تم القبض على المتهمين أثناء تمزيقهما لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في جانب الكرخ، مضيفة أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المعنية لمحاسبتهما وفقا لنصوص القانون.

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.

ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي.