الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية، لا سيما بعد إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية وفقا لموقع “واللا” العبري: “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل والتحرك في جميع أنحاء الضفة الغربية، هناك أماكن تحتاج إلى معالجة خاصة، وإذا لزم الأمر سيكون من خلال عملية واسعة النطاق، لا سيما مع اقتراب موسم قطف الزيتون وما يصاحبه من مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين”.

من جهتها حذرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من “احتمال وقوع عمليات تستهدف اليهود خلال عطلة عيد العرش الذي يبدأ غدا الثلاثاء، وعليه فقد رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى اليقظة ودفع بتعزيزات في الضفة الغربية”.