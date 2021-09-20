“حماس” قدمت للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس ” زاهر جبارين، إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

وأكد جبارين أن قيادة “حماس” تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، و”يولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا”، مبينا أن هذا الملف “على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها الأسرى أصحاب الأحكام العالية”.

ونوه جبارين بأن “الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسراه في القطاع”، مشددا على أن “حماس” وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما”.

وأوضح أن “الاحتلال غير واضح في نواياه، فأحيانا يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثا أخرى، ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن”.

ولفت جبارين إلى أن “أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطا لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة”.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” على أن “المقاومة تملك الذراع القوية لتحمي إنجازاتها، لأن الاحتلال لم يلتزم بأي صفقة، إلا بقوة ساعد المقاومة”.