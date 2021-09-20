شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادمة.. أبناء يحتجزون والدهم المسن في «حوش أغنام» بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
واقعة صادمة هزت بلدة نوبا بمدينة الخليل في الضفة المحتلة، عقب الكشف عن احتجاز مسن داخل قبو على يد أبنائه.
وكان نشطاء قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظات تحرير مواطن محتجز في ظروف صعبة داخل منزل في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وبحسب ما تم تداوله فقد تم اكتشاف الواقعة من قبل الشرطة خلال حملة اعتقالات لمطلوبين كانت تنفذها داخل البلدة.
وقد تفاجأت عناصر الشرطة بأن أبناء الرجل قد وضعوه في “حوش أغنام” لعدة سنوات وكانوا يضعون الأكل له في علبة حديدية.
كما تبين أن المواطن محتجز من قبل أبنائه في غرفة جانبية “قبو” داخل منزلهم، حيث يظهر من خلال الفيديو في ظروف صحية ونفسية سيئة للغاية.
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