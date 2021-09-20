انت الان تتابع خبر 'خيط دم' يقود شرطة دبي لكشف قاتل زوجين داخل مسكنهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، أكد مدير إدارة مسرح الجريمة العقيد مكي سلمان أحمد سلمان، أن تتبع آثار ”خيط دم“ لمسافة 3 كيلومترات، أسهم في العثور على سلاح الجريمة وتحديد هوية مرتكبها.وقال إنه عقب وقوع الجريمة، رصد رجال الأمن آثار دماء على أحد جدران المنزل، وسط شكوك بأنها تعود للقاتل، فتم تتبع الأثر، وصولا إلى شارع داخل المجمع السكني، حيث انقطعت هناك آثار الدماء فجأة.

وتابع أن ”رجال الأمن تابعوا التحري حتى عثروا على آثار الدماء مجددا، وتم تعقبها لمسافة كبيرة على الرغم من ضعفها، إلى أنْ تم الوصول إلى حاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد، إذ وجدوا هناك نقاط دم على الحاجز، وإثر ذلك تم التوصل لسلاح الجريمة (السكين) على بعد خطوات من محطة موجودة على الطريق“.



وأضاف ”المنصوري“ أنه تم تتبع خيط الدم والعثور على سلاح الجريمة؛ ما أسهم في الوصول إلى القاتل في وقت قياسي.

وألقي القبض على المتهم، وهو عامل من الجنسية الباكستانية، في الشارقة بعد أيام قليلة من جريمته، ووُجهت له اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل والسرقة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى الـ17 من يونيو/ حزيران من عام 2020، حين اقتحم عامل باكستاني (24 عاما)، الفيلا الخاصة بالمجني عليهما، وقتل الأب (48 عاما) والأم (40 عاما)، بينما كانا نائمين في سريرهما.

وسبق أن ارتاد القاتل الفيلا سابقا، وذلك أثناء وجوده مع شركة صيانة للإصلاح فيها، حيث خطط للسطو عليها.

وعند اقتحام الفيلا، توجه القاتل لغرفة الزوجين، فشعر الزوج به، فقام بطعنه بضع طعنات، فاستيقظت الزوجة على صراخ زوجها، فبادرها القاتل بالطعن، وأثناء صراخهما، توجهت ابنتهما (البالغة آنذاك 18 عاما) لغرفتهما، فوجدتهما ملطخين بالدماء، إذ صادفها المتهم أثناء محاولته الهروب، فوجه لها طعنة سطحية في رقبتها.

