انت الان تتابع خبر فريق ينهي عقد لاعب رفض التطعيم ضد كورونا والان مع التفاصيل
2021-09-20 | 12:10
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أنهى فريق بريكرز النيوزيلندي، المنافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة، عقد لاعبه تاي ويبستر، اليوم الاثنين، بعد رفض اللاعب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقال مات والش، مالك بريكرز في بيان: "أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتعلق بتلقي التطعيم من عدمه".
وأضاف والش: "النادي سيترك الباب مفتوحا أمام (عودة) تاي ويبستر، لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية. وبدون تلقي التلقيح فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم لن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي".
بهذا واجه ويبستر مصير شقيقه الأكبر وزميله السابق في الفريق "كوري" الذي لقي رد فعل عنيف الشهر الماضي بعد أن زعم أن "لقاح فايزر يتسبب بقتل عدد من الناس يقارب عدد الأشخاص الذين يقتلهم الفيروس".
وفي الموسم الماضي قدم ويبستر الشقيق الأصغر، وهو لاعب منتخب نيوزيلندا، أداء لافتا في الدوري الأسترالي مع فريقه ومدد تعاقده معه لعامين إضافيين في يوليو الماضي، كما سبق له اللعب في دوري الجامعات الأمريكي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأسترالي في 18 نوفمبر المقبل.