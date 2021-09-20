عمليات كربلاء: اكثر من 30 الف عنصر أمني شارك في تأمين الزيارة الاربعينية

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في حديث لعدد من وسائل الإعلام، حضرته للسومرية نيوز، إن "كل الطرق والسيطرات والجسور مفتوحة حتى وصولهم الى العتبات المقدسة".

واضاف، ان "اكثر من ٣٠ آلف عنصر أمني من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش الدوائر الاستخباراتية فرقة القوات الخاصة يعملون لتأمين خطة زيارة الأربعينية العمليات الاستباقية في محيط كربلاء"، لافتا الى "وضع خطة لنقل الزائرين واشتراك جميع الوزارات الامنية والخدمية الغاية لنقل الزوار".



بدوره، أكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، "بدء تنفيذ الخطة الامنية في محافظة كربلاء المقدسة ودخولها حيز التنفيذ".

وأضاف الزويني، أن "الحشود المليونية بدأوا التوافد الى مدينة كربلاء المقدسة تحت جهد أمني واستخباري كبير جدا وقوات اضافية من قبل وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وخطوط تفتيش وتأمين الحماية على طول الطريق المؤدي الى كربلاء المقدسة وكذالك النقل متوفر لعودة الزائرين الى محافظاتهم من قبل المدينة القديمة في كربلاء".



وختم بالقول، "نطلب من الزائرين الكرام التعاون مع الاجهزة الامنية المنتشرة في المحافظة".