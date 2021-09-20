انت الان تتابع خبر بالفيديو شيوخ العشائر يدعمون القوات الأمنية في حصر السلاح بيد الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجدد وجهاء وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد دعمهم للقوات الامنية في إطار حصر السلاح بيد الدولة وتأمين المناطق, ويجري ذلك عبر تنسيق الجهود بين الطرفين لحصد الثمار الايجابية .

بعد نجاح يشار له بالبنان في أطار التعاون بين القوات الامنية والشيوخ العشائر, يجدد وجهاء العشائر في مناطق جنوب بغداد مواصلة دعمهم للقطعات في عمليات حصر السلاح بيد الدولة, من خلال التنسيق المستمر بين الطرفين .



تُدعم هذه الجهود ويجرى تنظيمها من قبل جهات امنية مسؤولة, تقول أن العديد من الحملات التثقيفية تم تطبيقها لتحقيق نسبة وعي عالية, تضمن نجاح التنسيق بين العشائر والقوات الامنية بهدف حصد الثمار الايجابية .

وتجري القوات الامنية حملات مكثفة لمنع السلاح غير المرخص من التداول بين الافراد, وحصره بيد الدولة ضمن اجراءات حاسمة تطبقها الجهات الحكومية .