عاجل.. احتجاج يوناني على انتهاك تركي جديد للمياه الإقليمية

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تعتزم اليونان توجيه احتجاج ضد انتهاك تركي جديد لمياهها الإقليمية، في خطوة تزيد حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.



واليوم الإثنين، وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بتقديم احتجاج إلى تركيا ضد قيام قوارب تابعة لها بالصيد "غير القانوني" في المياه الإقليمية للبلاد.

والعلاقات بين أثينا وأنقرة متوترة أصلا على خلفية تنقيب تركي غير قانوني على احتياطات نفطية في شرق المتوسط.

وساند الاتحاد الأوروبي موقف اليونان البلد العضو في الاتحاد ضد أطماع أنقرة ولوح بفرض عقوبات على تركيا.

وأظهرت تركيا المأزومة اقتصاديا مواقف متضاربة في ملف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

وسعت تركيا مؤخرا لاحتواء أزماتها الدبلوماسية تجاه جيرانها لكن خطواتها طالما منيت بانتكاسات على خلفية سياساتها المتضاربة.

وتتحصن اليونان باتفاق وقعته مع مصر وقبرص بشأن الحدود البحرية العام الماضي.