حصيلة قتلى إطلاق النار بجامعة بيرم الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق مسلح مجهول النار اليوم الإثنين، بجامعة بيرم الروسية، وأردى 8 قتلى، وعددا من الجرحى.



الداخلية الروسية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، الذي لا يزال مجهول الهوية.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.

وذكرت لجنة تحقيق روسية، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ثمانية.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الروسية، رجلا يحمل بندقية وهو يتجول في حديقة الجامعة.

ويٌسمع في الفيديو صراخ طلبة وطالبات، تملكهم الفزع، جراء إطلاق المسلح النار على رواد الجامعة.ذ

وشوهد بعض الطلاب وهم يقفزون من النوافذ هروبا من الهجوم، فيما أصدرت إدارة الجامعة تحذيرا، تضمن طلبا ببقاء الجميع في أماكنهم وإغلاق الأبواب.

وتقع جامعة بيرم بمدينة بنفس الاسم، بجبال الأورال بسيبيريا الروسية.