قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن مجهولا فتح النار داخل الجامعة، اليوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.

وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط عدد من القتلى لم يتم تحديد عددهم بعد، فيما أُصيب 9 أشخاص آخرون.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هويتة المنفذ وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.