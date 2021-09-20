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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

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أعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن مجهولا فتح النار داخل الجامعة، اليوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

 

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.

 

وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط عدد من القتلى لم يتم تحديد عددهم بعد، فيما أُصيب 9 أشخاص آخرون.

 

ولم تتوفر معطيات بعد عن هويتة المنفذ وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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