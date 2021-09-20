سقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار بجامعة «بيرم» بروسيا.. والداخلية الروسية تلقى القبض على منفذ الواقعة وتعلن التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن شخصا فتح النار داخل الجامعة اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب ما نقل المركز الصحفي للجامعة، فإن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق نار من سلاح في حرم الجامعة.

وجاء في البيان "عند حوالي الساعة 11 صباحا، دخل شخص مجهول حرم جامعة بسلاح وفتح النار في الشارع مما تسبب بوقوع 4 إصابات. جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال إستنفار، يرجى توخي الحذر".

وأضافت الخدمة بأنه تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

وأعلنت الداخلية الروسية إلقاء القبض على مطلق النار فى جامعة بيرم الحكومية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.

وبحسب المعلومات الأولية فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط عدد من القتلى لم يتم تحديد عددهم بعد، فيما أُصيب 9 أشخاص آخرون.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هويتة المنفذ وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.