حفاظًا على الحياة البحرية.. غرفة السياحة تطلق حملة لتنظيف شواطئ شرم الشيخ – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، اليوم الإثنبن، حملة لتنظيف الشواطئ بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، إنه جرى توفير بعض الإمكانيات لتجميع القمامة التي قام المشاركون في الحملة بتجميعها، تمهيدًا لنقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة.

وأكد رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تصريح له اليوم، أن جميع المشاركين في حملة النظافة تطوعوا لتنظيف الشواطئ، بهدف نشر الوعي البيئي والحفاظ على الحياة البحرية بالمنطقة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشواطئ المدينة .

وأوضح أن المتطوعين نجحوا في جمع كميات كبيرة من المخلفات، التي كانت لها تأثير سلبي على الحياة البحرية والشعاب المرجانية الفريدة، التي تتمتع بها الشواطئ خليج العقبة.

ودعا رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، جميع المواطنين على استبدال الأكياس البلاستيك، واستخدام الأدوات أحادي الاستخدام .