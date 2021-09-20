بـ16 مليون جنيه.. توصيل الصرف الصحي لـ12 قرية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من توصيل الصرف الصحي لـ 12 قرية بمراكز المحافظة.

قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، اليوم الإثنين، إن المديرية وصلت مرفق الصرف الصحي لهذه القرى بتكلفة 16 مليون و600 الف جنيه ضمن خطة الحكومة لتوصيل المرافق والخدمات لجميع المواطنين خاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

وأضاف عادل، أن القرى التي جرى توصيل الصرف الصحي لها هي (الموشية – عثمان بن عفان – ناصر الثورة – صنعاء-ذخيرة – الشيخ مفتاح – الشيخ والي – الشيخ مرزوق-عبد المجيد الجغيل-بغداد – جناح).

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الإثنين 24 مايو الماضي، إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 مليون جنيه، تضمنت إنشاء 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز والتي تخدم حوالي 90 ألف مواطن من أهالي المحافظة وخاصة في القرى النائية والمحرومة، مؤكدًا استكمال مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي.