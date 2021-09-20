قتلى وجرحى إثر إطلاق نار بجامعة في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين نقلاً عن مصدر أن مجهولاً فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وكالة تاس للأنباء إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا وإن عددا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.

وأظهرت لقطات فيديو أشخاصًا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.

ولاحقًا، نقلت إنترفاكس عن مصدر أن عدد القتلى إثر إطلاق النار بلغ 3 أشخاص.

وفيما أفادت الوكالة بأنه تم تحييد المسلح، ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وزارة الداخلية الروسية، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه وفتحت تحقيقا جنائيا في جريمة القتل.