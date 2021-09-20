مصرع قيادي حوثي بارز جنوب الحديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، فجر اليوم الاثنين، مصرع القيادي الحوثي الميداني أبو الكرار النهاري.

وجاء مصرع أبو الكرار النهاري، أحد القيادات البارزة التابعة للميليشيات الانقلابية وتحديداً ضمن قوات الاحتياط والتدخل السريع، خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، عقب هجوم مباغت شنته العناصر المتمردة.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على منطقتي (الفازة والجبلية) بمديرية التحيتا، أسفرت عن تكبيد المتمردين خسائر فادحة على صعيدي الأرواح والمعدات العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن مقتل ابو الكرار النهاري يأتي امتداداً للنجاحات التي تحققها القوات المشتركة في الفازة والجبلية بالتحديد.

وأضاف الدبيش أن مدينتي الفازة والجبلية تشهدان منذ 10 أيام على التوالي، هجوماً عنيفاً ومحاولات مستميتة وغير مسبوقة، من قبل ميليشيات الحوثي، بغية السيطرة عليهما، وقطع الطريق العام الذي يربط بين محافظة الحديدة ومدينتي المخا والخوخة.

وأكد الدبيش أن كافة محاولات ميليشيات الحوثي باءت بالفشل، كون القوات المشتركة، تتعامل معها من خلال تنفيذ هجمات ارتدادية، مشيراً إلى أن نتائج المواجهات المندلعة على خلفية الهجمات الانتحارية التي تنفذها الميليشيات المتمردة بشكل يومي، كانت تتمثل بتكبيد الميليشيات خسائر فادحة توجت اليوم بمقتل أبو الكرار النهاري، لافتاً إلى سقوط العشرات من عناصر الميليشيات يومياً بين قتيل وجريح بنيران القوات المشتركة، فضلاً عن تدمير وإتلاف العديد من آلياتها العسكرية.