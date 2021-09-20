بالصور: النيران تلتهم مخيما للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اندلع حريق كبير، مساء الأحد، في مخيم فاثي للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، الذي كان يفترض تفكيكه في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس بلدية ساموس يورجوس ستانتزوس، إن “المخيم كان قد أخلي بالكامل”.

وشوهد عدد كبير من المهاجرين معهم أطفال متجمعين في مرآب قريب من المخيم.

ويؤي هذا المخيم حاليا 300 شخص يفترض أن يتم نقلهم الإثنين إلى مركز إيواء جديد خاضع لمراقبة مشددة دشنه وزير الهجرة اليوناني السبت.

وكان من المقرر أن يتولى الجيش تفكيك مخيم فاثي بعد نقل المهاجرين منه، وأن يزيل الحاويات المقامة ضمنه لتسليم قطعة الأرض إلى البلدية.

ويبدو المخيم الذي يفترض أن ينقل المهاجرون إليه للوهلة الأولى سجنا منعزلا، رغم أنه يبعد ربع ساعة بالسيارة عن البلدة الرئيسية.

وتزيد مساحته عن 12 ألف متر مربع، ويحده خط مزدوج من الأسلاك الشائكة.