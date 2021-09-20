لانطلاقها رسمياً.. الحكومة اللبنانية أمام اختبار البرلمان

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تمثل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، صباح الإثنين، أمام البرلمان للحصول على ثقته، في آخر خطوة دستورية لانطلاقها رسمياً.



الحكومة "الميقاتية" التي أنجزت بيانها الوزاري أو خطة عملها بسرعة قياسية لم تشهده الحكومات اللبنانية في تاريخها المعاصر، ستجتاز الامتحان بثقة مريحة جداً.

ومن المتوقع أن تنال ثقة بين 90 ومئة نائب من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل بسبب 8 استقالات منه، إثر انقجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.