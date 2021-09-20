الكوارث الطبيعية تدفع في تشرّد 100 ألف في بوروندي

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

دفعت الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية 100 ألف شخص على الأقل إلى ترك منازلهم في بوروندي خلال السنوات الأخيرة.



وتشهد هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أزمة سياسية منذ عام 2015 أودت بحياة 1200 شخص ودفعت حوالي 400 ألف إلى مغادرة البلاد.

ولكن الآن "أكثر من 84% من إجمالي النازحين داخلياً في بوروندي، نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية وليس بسبب النزاعات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع منسوب بحيرة تنجانيقا، ثاني أكبر بحيرة في أفريقيا"، بحسب منظمة "سيف ذي تشيلدرن" البريطانية غير الحكومية، في تقرير أصدرته الإثنين.

في أبريل/نيسان، ارتفع منسوب البحيرة 4 أمتار عن مستواها الطبيعي، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق المنظمة التي تعمل في بوروندي.

وأوضح نص التقرير "تشير التقديرات إلى أن 7200 نازح - أي 7% من الإجمالي - هم من الرضع الذين لم يتجاوز عمرهم السنة الواحدة".

لم يعد بإمكان الأطفال الأكبر سناً الذهاب إلى المدارس، كما أن الكثيرين لا يحظون إلا بوجبة واحدة يومياً، بحسب المنظمة.

وقالت ماجي كورد، مديرة المنظمة في رواندا وبوروندي، "يبدو أن العالم يغفل عن بوروندي التي تدفع بالفعل الثمن الباهظ للتغيير المناخي العالمي، والأطفال هم الأكثر تضرراً".

وأضافت: "نشهد أن العائلات التي كانت في السابق تمتلك منازل متينة ويذهب جميع الأطفال فيها إلى المدارس ويعمل الوالدان، (أصبحت) تعيش في خيام بدون عمل وبدون طعام، حيث يُجبر الأطفال على العمل يومياً مقابل دولار في الشهر لإعالة أسرهم".

قبل عامين، تضرر مليونا شخص في شرق إفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 265 شخصاً، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.