بأغلبية الثلثين.. حزب بوتين يكتسح الدوما الروسي

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية.



وكانت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، أعلنت نتائج أولية أظهرت تصدر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في عدد مقاعد مجلس الدوما.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما، الذي يبلغ عدد نوابه 450 شخصا، تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

ودخلت روسيا، صباح أمس الأحد، في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي).

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وشارك فيها 14 حزبا.