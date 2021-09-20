ليبيا.. تحطم مروحيتين عسكريتين ومقتل طاقميهما

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الليبية، أمس، بسقوط طائرتين عسكريتين تابعتين لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في حادث تصادم، أسفر عن مقتل عسكريين اثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث أدى إلى وفاة كل من العميد الطيار بوزيد البرعصي، والعريف فني ميلاد الأصيبعي، من القاعدة الجوية بنينا، حيث كانا على متن إحدى المقاتلتين، في حين نجا طاقم المقاتلة الثانية.

ووقع الحادث، الذي يعد الثاني لقوات حفتر خلال العام الحالي، بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.