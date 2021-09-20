شكرا لقرائتكم خبر عن 40 حالة وفاة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه أول مرة منذ أكثر من شهر تسجل فيها باكستان حالات وفاة بالفيروس أقل من 50 حالة.

نقلت قناة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 2167 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 27 ألفا و246 حالة، وحالات الاصابة مليون و226 الفا و 8 حالات، في حين بلغ إجمالي حالات الشفاء مليون و 135 ألفا و38 حالة.