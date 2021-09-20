شكرا لقرائتكم خبر عن 228.5 مليون إصابة بكورونا و 5.95 مليار لقاح عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 5ر228 مليون حتى صباح اليوم الاثنين ، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 95ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 228 مليونا و 541 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 691 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 95ر5 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.