نائب يخاطب وزير النفط: ابنك يصرف 2500 دولار لليلة الواحدة والبصرة تفتقر للماء العذب

وتابع، "اتى بالطائرة وعاد بسيارة لكزس موديل ٢٠٢١ !! ولكن أبناء البصرة الذي يفتقرون للماء العذب وانت مرشح محافظة البصرة اما ابنك يصرف ٢٥٠٠ دولار لليلة واحدة في السليمانية!!!".

وقال علي في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها الخليج 365، "معالي وزير النفط ماذا يفعل ابنك في السليمانية؟".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012