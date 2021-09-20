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انت الان تتابع خبر نائب يخاطب وزير النفط: ابنك يصرف 2500 دولار لليلة الواحدة والبصرة تفتقر للماء العذب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خاطب عضو تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد علي، وزير النفط متسائلا ماذا يفعل ابنك في السليمانية؟.
وقال علي في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها الخليج 365، "معالي وزير النفط ماذا يفعل ابنك في السليمانية؟".
وتابع، "اتى بالطائرة وعاد بسيارة لكزس موديل ٢٠٢١ !! ولكن أبناء البصرة الذي يفتقرون للماء العذب وانت مرشح محافظة البصرة اما ابنك يصرف ٢٥٠٠ دولار لليلة واحدة في السليمانية!!!".