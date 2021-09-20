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كردستان تباشر بتوزيع بطاقة التلقيح الإلكترونية في إحدى محافظاتها

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية صحة إدارة گرميان، التابعة لإقليم كردستان، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع البطاقة الإلكترونية للقاح على المواطنين اعتبار من غد الثلاثاء.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "باستطاعة مواطني إدارة گرميان والمناطق التابعة لها الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا حصراً للذين تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات، اعتبارا من يوم غد، الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحد بعد الظهر، في مستشفى شيري نقيب وسط قضاء كلار".

وأوضحت أن "الحصول على البطاقة الإلكترونية للقاح كورونا، يتطلب توفير المستمسكات (بطاقة تلقي اللقاحيين الأصلية، ونسخة أصلية ونسخة ملونة من جواز السفر)".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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