الاطاحة بـ 'ممول' أفراد عصابات داعش وعائلاتهم في مدينة الموصل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد عصابات داعش الاجرامي وعوائلهم داخل مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء ٣٠ في نينوى، من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية، كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد عصابات داعش الاجرامي وعوائلهم داخل مدينة الموصل".



واضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".