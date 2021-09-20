شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لانطلاقها رسمياً.. الحكومة اللبنانية أمام اختبار البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمثل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، صباح الإثنين، أمام البرلمان للحصول على ثقته، في آخر خطوة دستورية لانطلاقها رسمياً.



الحكومة "الميقاتية" التي أنجزت بيانها الوزاري أو خطة عملها بسرعة قياسية لم تشهده الحكومات اللبنانية في تاريخها المعاصر، ستجتاز الامتحان بثقة مريحة جداً.

ومن المتوقع أن تنال ثقة بين 90 ومئة نائب من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل بسبب 8 استقالات منه، إثر انقجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.