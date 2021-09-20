تحطّم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية ونقل الطيّارَين إلى المستشفى.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم إنقاذ طيّارَين عسكريين أمريكيين ونقلهم إلى المستشفى الأحد بعدما تحطّمت طائرتهما التدريبية في الباحة الخلفية لمنزل في حي قرب فورت وورث في تكساس.



وتضررت ثلاثة منازل في ضاحية ليك وورث، حيث تمكّن الطيارين من الخروج من الطائرة الصغيرة التابعة للبحرية الأمريكية قبل تحطّمها على مقربة من مدرسة إعدادية.

وقال قائد جهاز الإطفاء في ليك وورث رايان آرثر للصحافيين "لم يصب أي السكان. تم نقل الطيارَين إلى المستشفى".

وتابع "كان للحادثة أن تكون أسوأ من ذلك بكثير، علما أن هذه الطائرة تحطّمت في منطقة سكنية هنا في ليك وورث"، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ أنها سقطت في باحة المنزل الخلفية ولم تضرب أي منازل مباشرة.

وأعلنت قيادة التدريب الجوي التابعة للبحرية الأمريكية أن الطائرة من طراز "تي-45سي غوسهوك"، وهي طائرة تدريب تستخدم عادة عل متن حاملات الطائرات، تحطّمت على بعد ثلاثة كيلومترات عن قاعدة فورت وورث العسكرية.

وأفادت القيادة في تغريدة أن "الطيار الذي كان يتولى عملية التدريب في وضع مستقر. وضع الطيار الطالب في البحرية غير معروف لكنه على قيد الحياة ويتلقى العلاج".

وكان الطياران في رحلة تدريبية روتينية انطلقت من مطار كوربوس كريستي الدولي. وأفادت القيادة أن "سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف".

وأظهرت تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي سحب الدخان الأسود أثناء تصاعدها من موقع الحادثة.