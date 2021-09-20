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إصابة شخصين إثر سقوط طائرة تدريب أمريكية

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محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة شخصين إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية، مساء الأحد، في حي ليك وورث السكني بولاية تكساس.

 

وقال رايان آرثر، رئيس قسم الإطفاء في ليك وورث، إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة.

 

 

وأضاف "آرثر" أن 3 منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

 

وأوضح آرثر، في مؤتمر صحفي، قائلا: "كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية".

 

من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية إن مظلة أحد الطيارين تشابكت في خطوط للكهرباء.

 

وتقع ليك وورث في منطقة فورت وورث في نورث تكساس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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