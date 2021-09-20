شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : 49 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 66 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.