السعودية تطلق «هاكاثون الفضاء» لتأهيل المبتكرين والمطورين لـ«تحدي ناسا»

19 سبتمبر , 2021

فتحت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الأحد)، باب التسجيل في «هاكاثون الفضاء» الذي يقام خلال الفترة بين 30 سبتمبر (أيلول) و2 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ويستهدف تأهيل المبتكرين والمطورين لخوض «تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء» مطلع الشهر المقبل، والمشاركة بحلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء.

وتسعى الهيئة من خلال «الهاكاثون» إلى تكوين فرق افتراضية تستفيد من بيانات وكالة ناسا، وخوض التحديات التي سيتاح طرح حلول لها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة فقط، إضافة إلى تحفيزهم على الابتكار عبر تقديم جوائز مالية تقدر بمائتي ألف ريال للفائزين بالمراكز الأولى.

واستباقاً لأكبر «هاكاثون» لتطبيقات الفضاء، تقيم الهيئة ورش عمل للمهتمين بالمشاركة في «تحدي ناسا» خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، سيستعرض من خلالها المطور ومبرمج التطبيقات محمد نفادي نبذة عن التحدي وأهدافه ورحلته، ويتطرق إلى نماذج من أبرز الحلول المحلية والعالمية السابقة و«تحديات 2021»، فيما سيقدم مصمم الألعاب محمد الطيار ورشة عمل عن «تصميم وتطوير ألعاب الفيديو».

وتأتي هذه الفعالية ضمن حزمة أنشطة توعوية تنفذها الهيئة للمشاركة في الفعاليات والمبادرات المعززة لثقافة الابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع، والتشجيع على تبني ممارستها في مختلف القطاعات وقطاع الفضاء، والذي يشكل بدوره أحد علوم المستقبل ذات الأهمية المتنامية.

يشار إلى أن فكرة «الهاكاثون» تعتمد على تحفيز المشاركين فيه على ابتكار طرق وحلول جديدة من خلال البيانات الفضائية، والإفادة منها في التطبيقات أو الألعاب أو الحلول التقنية المبتكرة، والوصول إلى «تحدي ناسا الدولي» الذي سيجري على مدى يومين مطلع أكتوبر، ويشهد سنوياً مشاركة 5 وكالات فضاء عالمية من 150 دولة، ويقدم خلاله أكثر من 26 ألف مشارك، ما يزيد على 2300 مشروع.