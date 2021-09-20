انت الان تتابع خبر في لقطة مثيرة.. ميسي يرفض مصافحة المدرب بسبب استبداله والاخير يبرر قرار اخراجه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنقذ أرجنتيني ثالث فريق العاصمة الفرنسية، وهو ماورو إيكاردي، الذي سجل هدف الفوز على أولمبيك ليون في الدقيقة الأخيرة.

وشرح بوكيتينو سبب تغيير ليونيل ميسي، قائلا: ”أتخذ قرارات خلال اللقاء وأنا أفكر في الأفضل لفريقي واللاعبين، في بعض الأحيان يحبون ذلك وأحيانا لا“.



وأضاف عن ردة فعل ميسي متجاهلا غضبه: ”ردة فعل ليونيل ميسي؟ سألته كيف حاله وأجابني أنه جيد“.

واستطرد: ”نعلم جميعا أن سان جيرمان يضم العديد من اللاعبين المميزين، والقائمة بها 35 لاعبا.. لكن يجب اتخاذ بعض القرارات، سواء في ما يتعلق باختيار قائمة المباراة أو التشكيل الأساسي، والتفكير في مصلحة الفريق، وما هو الأفضل لكل لاعب. في بعض الأوقات، تكون القرارات إيجابية أو سلبية، لكن هذه صلاحيات أي مدير فني.. نحن نجلس على مقاعد البدلاء لاتخاذ مثل هذه القرارات، سواء أرضت اللاعبين أم لا“.



وأشار في تصريحات أخرى نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أردت استبدال ميسي من أجل حمايته، خشية إصابة محتملة في المستقبل. لدينا مباريات مهمة مقبلة وعلينا حمايته“.

وأثار تغيير بوكيتينو لنجم الفريق الأول ليونيل ميسي الجدل في وسائل الإعلام الأوروبية، خصوصا غضب ميسي وعدم مصافحة مواطنه المدرب.

ولم يسجل ميسي بعد هدفه الأول برفقة فريقه الجديد، كما لم يمنح أي تمريرة حاسمة، وشارك في 3 لقاءات، واحد منها بشكل كامل، وكان أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوكيتينو عن فوز فريقه أمام أولمبيك ليون، قائلا: ”كان شيئا إيجابيا أن نفوز بأول 6 لقاءات في الدوري الفرنسي، وبعد لقاء صعب أمام كلوب بروج كان الفوز مهما“.

وأردف: ”ليون فريق كبير ويلعب كرة قدم بشكل جيد وكان لا بد من إظهار الشخصية. علينا العمل عليها خلال التدريبات لكنها معقدة. نحن نلعب كل 3 أيام والأولوية أن يتعافى اللاعبون، لكن ليس هذا عذرا، علينا أن نتحسن“.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 جولات بفارق 5 نقاط عن أولمبيك مارسيليا الثاني الذي لعب لقاء أقل.

