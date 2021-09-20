إصابة شخصين إثر سقوط طائرة تدريب أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة شخصين إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية، مساء الأحد، في حي ليك وورث السكني بولاية تكساس.



وقال رايان آرثر، رئيس قسم الإطفاء في ليك وورث، إن طيارَين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة.

وأضاف "آرثر" أن 3 منازل تضررت لكن لم يصب أي من السكان.

وأوضح آرثر، في مؤتمر صحفي، قائلا: "كان يمكن أن يكون هذا الحادث أسوأ بكثير بالنظر إلى أن هذه الطائرة سقطت في منطقة سكنية".

من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية إن مظلة أحد الطيارين تشابكت في خطوط للكهرباء.

وتقع ليك وورث في منطقة فورت وورث في نورث تكساس.