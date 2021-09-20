ختام التدريب "بطليموس 21" بين مصر وقبرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت، الأحد، فعاليات التدريب العسكري المشترك" بطليموس 21" بين قوات مصرية وقبرصية.



وتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد العسكرية بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وقال بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إن المراحل الأولى من التدريب تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كافة المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة.

كما شملت التدريب -حسب البيان- على تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية، والتدريب على تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.

وأشار إلى أن التدريب أظهر مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات، خاصة في تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها.

ويعد التدريب العسكري "بطليموس 2021" هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين ما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية؛ لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.