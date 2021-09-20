شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: تقرير التنمية البشرية شهادة توثق إنجازات مصر أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن إصدار تقرير التنمية البشرية 2021 والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات، جاء ليسجل شهادة نجاح جديدة للدولة المصرية، والذى تحدث عنه الجميع من مختلف المؤسسات الكبرى بالعالم، والأمم المتحدة .

ولفتت إلى أن التقرير شمل أرقام دقيقة وهامة تنم عن احترافية ما وصلت إليه مصر من نتائج وعبر عن أن المواطن فى قلب البرنامج الوطني للإصلاح، كما أن الحكومة تمكنت من توصيل كافة المعلومات الدقيقة بشأن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيره، لإصدار تقرير كامل ومتوافى عما تم من إنجازات في مصر وخطى التنمية، موضحة أن التقرير أكد على أن الزيادة السكانية قضية هامة ولها أثر سلبي على مسار التنمية التي تخوضها الدولة في هذه الآونة، وهى تشكل أهم التحديات التي تواجه جهود تحسين الخدمات المقدمة .

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التقرير شمل آليات وتوصيات هامة بشأن الصحة الإنجابية وكيفية العمل على الموروث الثقافي والبرامج التوعوية التي يمكن أن تطبق في هذا الصدد، مشددة أن الدولة المصرية برمتها تنتبه لهذ الملف، لما له من علاقة طردية بين النمو الاقتصادى وضبط معدل النمو السكانى والذى يؤثر بعلاجه على الأمد الطويل بتقليص معدلات الفقر.