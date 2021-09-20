"احتواء" مبادرة لدعم ورعاية الأيتام في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أطلق عدد من الشباب في محافظة دمياط مبادرة "احتواء"، وتهدف إلى تبني مجموعات من الأيتام المقيمين بدور الرعاية المختلفة، عن طريق التعايش الكامل معهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والرياضية والتعليمية.

وقال إسلام مراد، مؤسس الحملة، لموقع "الخليج 365"، إن الهدف من المبادرة أن نصل بهؤلاء الأيتام للتخرج من الجامعة ثم العمل والزواج، لنقدم نموذجا مختلفا يمكن البناء عليه وأن يصبحوا قادرين على صناعة مستقبل أفضل لهم وعائلاتهم بعد ذلك.

وأضاف مراد، أن هناك رعاية للأيتام ينقصها الكثير، خصوصا إن كانت رعاية اليوم الواحد، والتي يكون لها الأثر الضار على تكوين شخصية الأطفال في هذه المرحلة.

وتابع مؤسس المبادرة "نلاحظ أن الكثير من الأطفال لهم سلوكيات عدوانية مع الزائرين لهم في دور الرعاية، لأن زياراتهم ارتبطت بالمنح المؤقت للعاطفة، مما جعل الأطفال ينفرون من هذا السلوك لعدم شعورهم بالاحتواء".

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت من دار "مؤسسة البنات" بدمياط، وجرى تنظيم رحلة في أحد الأندية الرياضية بدمياط الجديدة، مؤكدا "نسعى لتقديم المواهب من الجانبين الرياضي والفني".

ومن المقرر أن يجري تقديم برنامج علاجي شامل لفحص الأطفال، ودمجهم في أنشطة اجتماعية وتطوعية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المحلي.​