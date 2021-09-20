"من الباطنة للنفسي".. طبيب كفر الشيخ فاقد بصره يعود لممارسة مهنته- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب فاقد بصره أثناء عمله بعلاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، العودة لممارسة مهنة الطب من خلال تخصص مختلف عن تخصصه الأساسي الباطنة، وذلك للتغلب على معاناته الحالية بعد فقدانه بصره.

وكشف الطبيب فاقد بصره، خلال مقطع فيديو متداول بثه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رغبته دراسة الطب النفسي من خلال رسالة ماجستير يسجل فيها كافة جوانب ذلك المجال الطبي تمهيدًا لممارسته بعد اتخاذه قرار العودة لممارسة مهنة الطب.

وأوضح أنه اتخذ ذلك القرار بشأن ممارسة الطب النفسي بعدما وقف على حالة احتياج الكثير من الأهالي في الوقت الحالي لمن يؤهلهم نفسيًا نتيجة تعرضهم لكثير من المشاكل في حياتهم مثلما مر بتجربته المرضية، ومايعانيه حاليًا، ويستطيع المساهمة في رفع معاناتهم حول ما يعانونه منه من خلال علاجهم نفسيًا.

وقال خلال مقطع الفيديو المتداول عبر :"أنا طبيب ومش هعرفش اشتغل حاجة تاني غير مهنة الطب..أنا فكرت أشتغل وافتح عيادة في نفس تخصصي وأستعين بزميل تكليف أو ممارس لكن المشكلة في متابعة المرضى وده يطلب مجهود ومع ذلك فكرت أن الحل الوحيد إني أعمل ماجستير في الطب النفسي عشان لقيت ناس كتير محتاج للي يعالجهم نفسيًا".

وأبرز في مقطع الفيديو حصوله على نظارة طبية وفرها زملاء المهنة من ألمانيا ويرى أنه أول إنسان عربي يستخدم تلك النظارة، فتقرأ له الكتاب، وتصور له كل من ترصده وكان أول ما رصدته كان نجله "يحي".​