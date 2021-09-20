شاهد.. حريق كبير في مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

اندلع مساء أمس الأحد حريق كبير في مخيم فاثي للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية، الذي كان يفترض تفكيكه في نهاية الشهر الحالي، وفق ما أفاد مراسلون ميدانيون لوكالة فرانس برس.



وقال رئيس بلدية ساموس يورغوس ستانتزوس في تصريح لفرناس برس إن المخيم كان قد أُخلي بالكامل. وأفاد مراسلون ميدانيون لفرانس برس بأن عددا كبيرا من المهاجرين معهم أطفال تجمّعوا في مرأب قريب من المخيم.

ويؤي المخيم حاليا 300 شخص يفترض أن يتم نقلهم صباح اليوم الإثنين إلى مركز إيواء جديد خاضع لمراقبة مشددة دشّنه وزير الهجرة اليوناني السبت.

وكان من المقرر أن يتولى الجيش تفكيك مخيم فاثي بعد نقل المهاجرين منه وأن يزيل الحاويات المقامة ضمنه بهدف تسليم قطعة الأرض إلى البلدية.

ويبدو المخيم، الذي يفترض أن ينقل المهاجرون إليه للوهلة الأولى، سجنا منعزلا رغم أنه يبعد ربع ساعة بالسيارة عن البلدة الرئيسية، وتزيد مساحته على 12 ألف متر مربع ويحده خط مزدوج من الأسلاك الشائكة.