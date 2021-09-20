جوتيريش يشيد خلال لقائه مع ريم الهاشمي بدعم الإمارات للتوزيع العادل للقاحات

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بدعم الإمارات للتوزيع العادل للقاحات في مواجهة أزمة كورونا.



جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، وفق تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحرصت دولة الإمارات منذ بداية أزمة "كوفيد - 19"، على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لتجاوز تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

كما تدعم دولة الإمارات وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك دعم الجهود الدولية لتسريع عملية اللقاحات والتوزيع العادل للقاح، حيث أطلقت مبادرة "ائتلاف الأمل" من أجل الاستعداد لتسهيل ودعم توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليارا في نهاية عام 2021.

إضافة إلى مساعدة دول العالم على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها الجائحة، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية، حيث أرسلت نحو 2250 طناً من المساعدات الطبية إلى 136 دولة.