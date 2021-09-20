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وكالة: انفجار عنيف يهز مدينة "البوكمال" السورية على الحدود مع العراق

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محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

هز انفجار قوي، مساء الأحد، مدينة البوكمال السورية القريبة من الحدود العراقية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية في مدينة البوكمال، لم تسمها، أن انفجارا قويا سُمع من الجهة الغربية للمدينة وأن سحب الدخان تتصاعد من المنطقة التي وقع فيها الهجوم.

 

 

وأكدت المصادر أن "طائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية تحلق في المنطقة منذ مساء اليوم".

 

ورفضت مصادر في القوات السورية الحكومية التي تسيطر على المدينة التعليق على الانفجار.

 

وتشهد منطقة البوكمال قصفًا متكررا من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول إنها تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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