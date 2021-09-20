شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 675862 42155527

الهند 444838 33448163

البرازيل 590508 21230325

المملكة المتحدة 135203 7429746

روسيا 407206 7274928

فرنسا 116002 6949519

تركيا 61539 6846010

إيران 117182 5424835

الأرجنتين 114368 5238610

كولومبيا 125860 4939251.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21822 1975220

36 - المغرب 13910 919681

41 - الأردن 10616 813601

44 - الإمارات 2075 732690

46 - تونس 24415 698427

49 - لبنان 8294 618278.