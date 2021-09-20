شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سريع لأعداد حيوان الكوالا في أستراليا.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة جديدة أن أعداد حيوان الكوالا في جميع أنحاء أستراليا تشهد "تراجعا سريعا"، حيث انخفضت بنحو 30% خلال ثلاث سنوات.

وقالت مؤسسة كوالا الاسترالية (إيه كيه إف) إن كل منطقة في أستراليا شهدت انخفاضا في أعداد الكوالا، وكانت نيو ساوث ويلز الأسوأ بنسبة انخفاض 41 %.

وتابعت المؤسسة أن الكوالا انقرض الآن في 47 من أصل 128 اقليما اتحاديا في البلاد، وكان هناك إقليما واحدا فقط لديه أكثر من 5000 من حيوانات الكوالا.

وقدرت المؤسسة أن تكون أعداد الكوالا المتبقية في بعض المناطق محدودة للغاية وقد تصل إلى 5 أو 10 حيوانات فقط.

وقالت ديبورا تابارت ، رئيسة مؤسسة (إيه كيه إف)، إن حرائق الغابات خلال عامى 2019 و 2020 ساهمت في هذا التراجع.