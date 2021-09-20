اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها "م. م"، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويعمل سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.