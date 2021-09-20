ليبيا.. قتيلان جراء اصطدام مروحيتين لحفتر خلال تدريب عسكري قرب بنغازي



أكدت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة لقيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرتين مروحيتين، ومقتل طاقم إحداهما، جنوب شرق مدينة بنغازي.



وفيما نعت رئاسة أركان القوات الجوية اثنين من طاقم إحدى الطائرتين، أوضحت، في بيان، ليل الأحد، أن طائرتين عموديتين سقطتا، اليوم جراء اصطدامهما أثناء عمليات تدريب فوق منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.



وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت، مساء الأحد، أنباء سقوط طائرتين تابعتين لمليشيات حفتر، بالقرب من بنغازي ومقتل عدد من أفراد طاقمهما.



وقال الناطق باسم قوات الصاعقة التابعة لحفتر، ميلود الزوي، إن الطائرتين اصطدمتا أثناء عمليات تدريب للقوات الجوية، مؤكداً مقتل "العميد طيار بوزيد البرعصي والعريف فني ميلاد الأصيبعي"، أثناء سقوط إحدى الطائرتين، فيما نجا طاقم الطائرة الثانية.