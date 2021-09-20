شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يسعى لتهدئة الأجواء ويؤكد : «حبنا لفرنسا لا ينضب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير لبلومبرج نيوز إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى إلى تهدئة الأجواء مع فرنسا بعد أن أثارت صفقة مشتركة للغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا غضب باريس. ونقل التقرير عن جونسون قوله للصحفيين وهو في طريقه إلى نيويورك "نحن فخورون جدا بعلاقتنا بفرنسا.، حبنا لفرنسا لا ينضب".

وأضاف التقرير نقلا عن جونسون إن بريطانيا وفرنسا تعملان في عمليات عسكرية مشتركة في مالي ودول البلطيق كما تتشاركان في برنامج محاكاة للتجارب النووية.