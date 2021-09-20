عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوة الضارية.. فرقة أمنية لردع النزاعات العشائرية جنوب العراق

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية العراقية استحداث فرقة لردع النزاعات العشائرية سميت بـ"القوة الضارية" في محافظة البصرة جنوبي البلاد.



وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان، الأحد، إنه "بعد دراسة الواقع الأمني لقاطع المسؤولية تبين أن البصرة من أفضل المحافظات الآمنة لتولى النزاعات العشائرية التي أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية وعكست الصورة السلبية لمحافظة البصرة".

وأوضح أنه "تقرر استحداث قوة قادرة لمجابهة تلك النزاعات والقضاء عليها أو الحد منها".

وأضاف أن "الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعمل وبشكل جدي على نصب كاميرات المراقبة التي تعد من أهم المشاريع الأمنية".

من جانب آخر، أكد قائد العمليات على أن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للمواطنين خلال الانتخابات البرلمانية" المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وفي مجال مكافحة المخدرات، قال الماجدي: "نعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد بنى تحتية قادرة على غلق منافذ توريد المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".