محمد الفلاح - رئيسي جلاد 1988.. تغريدة رسمية تثير جدلا بإيران

الإثنين 20 سبتمبر 2021

"رئيسي جلاد 1988".. هاشتاق ضمنته وكالة أنباء رسمية في إيران ضمن خبر نشرته ما أثار جدلا وانتقادات واسعة داخل التيار المتشدد بالبلاد.



ووصفت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، في حسابها الرسمي على "تويتر"، الإثنين، رئيس البلاد، رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي بـ"الجلاد".

وتقول المعارضة الإيرانية إن إبراهيم رئيسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 من يونيو/حزيران الماضي، بأنه أحد الجلادين والمشاركين في عمليات إعدام 30 ألف سجين سياسي معارض عام 1988، وتطالبه بملاحقته ومحاسبته في المحاكم الدولية.

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" أحد التصريحات التي صدرت عن رئيسي خلال ترأسه للجنة الاقتصادية الحكومية، الأحد، وضمنته بهاشتاق "جلاد عام 1988".

قبل أن تسارع الوكالة الإيرانية الرسمية إلى حذف التغريدة من حسابها بسبب موجة الانتقادات التي وجهت إليها من قبل التيار المتشدد.

ولم يصدر أي تعليق من الوكالة بشأن ما صدر عنها.

وقبل أن يصبح إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران كان مديرا للسلطة القضائية منذ عام 2019 بقرار من المرشد علي خامنئي.