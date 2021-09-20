محمد الفلاح - مقتل قيادي عسكري حوثي بالحديدة غربي اليمن

الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت "القوات المشتركة" مقتل "أبو الكرار النهاري"، أبرز قيادات قوات التدخل السريع التابعة لمليشيات الحوثي، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



ونقل المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" في الساحل الغربي عن مصدر عسكري أن "النهاري" لقي مصرعه يوم أمس في اشتباكات حسمتها القوات المشتركة عند تصديها لهجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

وقال المصدر العسكري إن النهاري لقي مصرعه ومعه مجموعة من العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة في الفازة والجبلية.

ويعد "النهاري" أبرز قيادات قوات التدخل السريع التابعة لمليشيات الحوثي.

وشهدت جبهة الجبلية في الساحل الغربي أمس الأحد اشتباكات لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة للمليشيات الحوثية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات مع وصول تعزيزات لها من جهة زبيد وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأوضح أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا خاضت اشتباكات مع المليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وانتهت بسحق المجاميع الحوثية المهاجمة.

وأشارت إلى مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وإجبار البقية على الفرار مذعورين عبر خط زبيد.

وكانت القوات المشتركة سحقت السبت هجمات حوثية في ثلاث جبهات هي حيس والتحيتا والجبلية جنوب الحديدة.

وتتواجد القوات المشتركة في الساحل الغربي على امتداد جغرافيا محافظتي تعز والحديدة كقوة عسكرية مدعومة من التحالف العربي لمواجهة مليشيات الحوثي وتتشكل من ألوية العمالقة وتهامة وحراس الجمهورية.