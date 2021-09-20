شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة أمريكية واستنكار أممي لإعدام الحوثي 9 مدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، ليل الأحد، الإعدام الوحشي لـ 9 يمنيين بينهم قاصر على يد الحوثي في صنعاء السبت، ووصفته بالعمل «الشائن»، فيما سبقها أسف أممي وبشدة على جريمة الانقلابيين.

ونقلت السفارة الأمريكية عن القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي قولها في رسالة: إن سلطات الحوثيين أعدمتهم «بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات».

وأضافت القائمة بالأعمال «كان أحد الذين تم إعدامهم قاصرا، هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية».

وأشارت إلى أن تنفيذ الإعدام يأتي بعد أيام فقط من هجوم الحوثيين على ميناء المخا التجاري، مؤكدة ضرورة وقف ما أطلقت عليه وصف «الهمجية».

وفي وقت سابق، أمس الأحد أفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يأسف بشدة لإعدام ميليشا الحوثي تسعة يمنيين بينهم قاصر.

ولفت المتحدث ستيفان دوغاريك في بيان إلى «أن غوتيريش يدين بقوة الأفعال الحوثية»، التي قال: إنها جاءت نتيجة «إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة».

وكانت ميليشيات الحوثي أقدمت على إعدام 9 أشخاص بالرصاص، السبت، في صنعاء، بعد أن زعمت أنهم متورطون بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.